Мишустин назвал электронную промышленность РФ одним из ключевых драйверов развития

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников электронной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что технологический суверенитет России является приоритетной задачей страны.

"Электронная промышленность - один из ключевых драйверов развития государства. Сегодня технологический суверенитет и лидерство России являются приоритетными задачами, и именно вы - талантливые инженеры, конструкторы и другие специалисты - эффективно решаете их на практике", - говорится в поздравлении, опубликованном в воскресенье на сайте правительства РФ.

По словам Мишустина, инженеры создают инновационную и конкурентоспособную продукцию и обеспечивают безопасность и независимость государства в критически значимых сферах. "Ваш профессионализм, целеустремлённость и преданность делу служат залогом успеха отрасли, которая адаптировалась к внешним ограничениям, демонстрирует устойчивый рост и готовность к сложным вызовам", - отметил российский премьер.

Кроме того, он напомнил о реализации стратегии развития электронного машиностроения - "наращиваются производственные мощности и компетенции, способные конкурировать на мировом рынке". "Отечественные разработки находят всё более широкое применение, благодаря этому наша страна занимает лидирующие позиции в космических и биотехнологиях, в области искусственного интеллекта и многих других", - подчеркнул Мишустин.

Михаил Мишустин
