Атака БПЛА отражена в Нижегородской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны отразили атаку пяти БПЛА в Нижегородской области в ночь на воскресенье, сообщил глава региона Глеб Никити в своем телеграм-канале.

Никитин добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают специалисты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на воскресенье уничтожены 32 украинских беспилотника над восемью российскими регионами, в том числе пять - над Нижегородской областью. Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде.