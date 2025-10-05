Несколько квартир разрушены после взрыва газа в многоквартирном доме в ЛНР

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в городе Красный Луч Луганской Народной Республики, разрушены несколько квартир, сообщил глава администрации городского округа Сергей Соловьев.

На месте происшествия работают экстренные службы, жители дома эвакуированы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в результате взрыва разрушены несколько квартир.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.