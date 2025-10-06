Шторм с девятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря у берегов Камчатки, ожидаются волны высотой до девяти метров, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"В первой половине ночи 8 октября в Беринговом море в подрайоне 11292 (Олюторский район) ожидается опасное волнение моря высотой восемь-девять метров", - говорится в сообщении.

Шторм продлится до утра 8 октября, уточняет ведомство.

В региональном главке МЧС добавили, что населенным пунктам, расположенным на побережье, шторм не угрожает. Спасатели рекомендуют принять меры повышенной предосторожности владельцам судов, находящихся в районах, попадающих под удар стихии.