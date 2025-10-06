Минобороны сообщило о переходе под российский контроль Отрадного в Харьковской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль село Отрадное в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

В ходе боёв военнослужащие группировки "Север" за сутки нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Искрисковщина, Краснополье, Кондратовка, Петрушевка и Осоевка Сумской области, говорится в сводке.

"Нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Амбарное, Волчанск и Чугуновка Харьковской области", - информирует Минобороны России.

По его сведениям, в зоне ответственности группировки "Север" ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.