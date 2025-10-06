В Курской области АЗС "Роснефти" сделали двухнедельный запас топлива

Все заправочные сети региона отмечают рост потребления на 50%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Курской области на заправках "Роснефти" сделан двухнедельный запас топлива, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"На заправках "Роснефти" сформирован двухнедельный запас, в пути еще такой же объем. У других поставщиков действительно отсутствуют некоторые виды топлива, необходимые поставки организованы", - написал он в Telegram.

По его данным, все автозаправочные сети региона отмечают рост потребления топлива на 50%, из-за чего возникает дефицит.

"Сегодня еще раз свяжусь с федеральным ФАС для того, чтобы коллеги проверили цены. Со своей стороны держим ситуацию на контроле и постараемся в ближайшее время снять сложившийся ажиотаж", - добавил губернатор.

Ранее Хинштейн сообщал, что ряд сетей АЗС в Курской области испытывает сложности с обеспечением топливом, однако дефицит провоцирует искусственный ажиотаж.

По данным местных СМИ, в конце сентября жители региона стали массово жаловаться на дефицит топлива на АЗС и на рост его цены. Также отмечалось, что на некоторых заправках появились ограничения по отпуску топлива. Причиной дефицита представители АЗС называли повышенный спрос.