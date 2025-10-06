Комитет Думы поддержал продление моратория на одновременную уплату налогов при выплате зарплаты по ГОЗ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении до 31 декабря 2026 года для исполнителей гособоронзаказа возможности выплачивать зарплату с отдельного банковского счета без одновременного перечисления уплаты налогов и страховых взносов.

Законопроект № 1019756-8 в сентябре внесло в парламент правительство.

"Законопроект предлагает продлить до 31 декабря 2026 года мораторий на одновременную уплату налогов и страховых взносов при оплате труда работников с отдельных счетов предприятий - участников ГОЗ в связи с проводимой оптимизацией института единого налогового счета", - сказал депутатам первый замминистра обороны Леонид Горнин. Он также отметил, что норму надо делать постоянной, поскольку сама идеология единого налогового счета не предполагает выделения при уплате какого-либо налога, в том числе НДФЛ. "Договорились с нашими коллегами - с Минфином, с налоговой службой, что в следующем году выйдем на постоянной основе на соответствующие изменения", - добавил Горнин.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольги Ануфриевой, речь идет не о продлении этой нормы, а об исключении, чтобы не надо было продлевать приостановление.

По закону "О государственном оборонном заказе" его исполнители могут использовать отдельный счет, открытый в уполномоченном банке, для расчетов по конкретному контракту. Счет также можно использовать для операций, прямо разрешенных законом, среди них - выплата зарплаты, но при одновременных выплатах налоговых и страховых взносов в Социальный фонд и ФОМС.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что внедренный в налоговое законодательство с 1 января 2023 года институт единого налогового платежа делает невыполнимым существующее требование, поэтому ежегодно с 2023 года для исполнителей ГОЗ данное правило приостанавливают.

В рамках института ЕНС налогоплательщик переводит одним платежом деньги на свой единый счет в ФНС, а налоговики распределяют средства по налогам и взносам, в порядке очередности.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 8 октября.