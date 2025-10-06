Один человек погиб, еще один ранен в результате атаки украинского дрона в ЛНР

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в городе Сватово Луганской Народной Республики, в результате погиб мирный житель, еще один получил ранения, сообщили в правительстве региона.

"В Сватово в результате атаки беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю погиб мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

Уточняется, что еще один мирный житель в результате удара ранен, он госпитализирован с множественными осколочными ранениями. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.