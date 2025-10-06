Поиск

Один человек погиб, еще один ранен в результате атаки украинского дрона в ЛНР

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в городе Сватово Луганской Народной Республики, в результате погиб мирный житель, еще один получил ранения, сообщили в правительстве региона.

"В Сватово в результате атаки беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю погиб мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

Уточняется, что еще один мирный житель в результате удара ранен, он госпитализирован с множественными осколочными ранениями. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
ЛНР ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве обратил в доход РФ земельный участок, принадлежащий Ходорковскому

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

В ГД внесен проект о приостановке взыскания долгов с граждан на территориях с военным положением

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в двух регионах РФ

Военная операция на Украине

251 беспилотник уничтожен над территорией России в ночь на понедельник

В Белгородской области без света остаются 5,4 тыс. жителей в 24 населенных пунктах

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7299 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2418 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });