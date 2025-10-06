Поиск

Ремонт ВПП аэропорта Кирова оценили в 2 млрд рублей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) (ФГУП "АГА(а)", подведомственно Росавиации) объявило открытый конкурс на право ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП) в кировском аэропорту "Победилово", сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта – 2,002 млрд рублей, из которых 1,44 млрд рублей – стоимость строительно-монтажных работ.

В частности, предусмотрен ремонт искусственной ВПП, перрона тяжелых самолетов с местами стоянки судов.

Подрядчик должен завершить работы 31 декабря 2027 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 22 октября, итоги планируется подвести 27 октября.

Как сообщалось, проектно-сметную документацию разрабатывал государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации "Аэропроект".

ВПП, рулежная дорожка и перрон были построены в 1969 году, модернизация аэродромной инфраструктуры необходима для наращивания мощностей аэропорта, увеличения пассажиропотока, расширения географии полетов.

Кировский аэропорт "Победилово" в 2024 году обслужил 490,175 тыс. пассажиров, это на 15% больше, чем годом ранее.

