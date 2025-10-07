Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует умеренное снижение после заметного повышения в рамках коррекции, наблюдавшегося накануне в условиях некоторого геополитического и санкционного затишья; некоторую поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть.

К 07:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 2643,11 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,1%.

Подешевели акции АФК "Система" (-1,1%), ВТБ (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), МКПАО "Яндекс" (-0,6%), "Северстали" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,3%) и "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции "Полюса" (+0,7%), "Русала" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%).

Президент США Дональд Трамп заверил, что при принятии решений по Украине, в частности о передаче вооружений Киеву, стремится избежать эскалации конфликта.

"Я не стремлюсь спровоцировать эскалацию", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря в том числе о поставках вооружений Киеву.

При этом он не стал исключать, что может передать Украине ракеты Tomahawk.

"Но я хочу понять, что с ними планируют делать, против кого используют (...). Мне нужно прояснить ряд вопросов", - заявил он.

В то же время Трамп подчеркнул, что в целом для себя решил, следует ли передавать такие ракеты.

"Думаю, я вроде как, в целом, принял некое решение", - добавил он, не уточнив, какое именно.

Госдума на заседании 30 октября планирует рассмотреть "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годы", рассказал "Интерфаксу" источник. По словам собеседника агентства, решение было принято по итогам заседания Совета Думы в понедельник. Основные направления единой ДКП были внесены в парламент в рамках начала работы над проектом трехлетнего бюджета.

В этом документе ЦБ ежегодно раскрывает цели и подходы к проведению денежно-кредитной политики, свой взгляд на текущее состояние экономики и прогнозы ее развития в среднесрочной перспективе. Согласно базовому сценарию денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы, Банк России ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 4% в 2026 году и сохранение ее на этом уровне в последующие годы. Средняя ключевая ставка снизится с 18,8-19,6% в 2025 году до 12-13% в 2026 году и 7,5-8,5% в 2027-2028 годах. Темп роста ВВП замедлится до 0,5-1,5% в 2026 году, а затем стабилизируется на уровне 1,5-2,5%.

Банк России исходит из продолжения структурной трансформации экономики и ориентации на внутренний спрос. По мере снижения процентных ставок вклад потребительского спроса в рост ВВП увеличится. Нормализация бюджетной политики с возвратом к формированию расходов в соответствии с долгосрочными параметрами бюджетного правила будет иметь дезинфляционное влияние. Во внешних условиях предполагается умеренный рост мировой экономики темпами ниже уровня 2000-2019 годов, снижение мировых цен на нефть, постепенное смягчение ДКП зарубежных центробанков и сохранение санкционного давления, ограничивающего экспорт и импорт.

Мировые цены на нефть 7 октября утром демонстрируют умеренно позитивную динамику. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла на 0,32%, до $65,67 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени также на 0,31%, до $61,87 за баррель.

Американские индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды по итогам торгов в понедельник, а Dow Jones Industrial Average прервал шестидневную серию роста. Участники рынка продолжали следить за ситуацией с приостановкой работы правительства США, или шатдауном, который длится уже седьмой день. В понедельник конгрессмены вновь голосовали как по предложенному демократами плану финансирования правительства, так и направленному на решение проблем с финансированием законопроекту республиканцев, однако ни один из проектов не приняли.

Трамп заявил, что ведутся переговоры с демократами.

"Прямо сейчас мы ведем переговоры с демократами, которые могут привести к очень хорошим результатам", - сказал он в Белом доме.

В то же время лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил в понедельник, что демократы не ведут никаких переговоров с администрацией Трампа о прекращении шатдауна.

"Я не знаю ни одного демократа, который разговаривал бы с президентом Трампом или членами его администрации по вопросу возобновления работы правительства" - сказал Джеффрис журналистам.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер подтвердил, что демократы в верхней палате Конгресса США не участвуют в подобных переговорах.

"Заявление Трампа не соответствует действительности, но если он, наконец, будет готов работать с демократами, мы будем за столом переговоров", - сказал сенатор.

В среду инвесторы ждут публикацию протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого она понизила процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (-0,06%), что говорит о вероятном сохранении смешанных настроений на фондовых биржах США 7 октября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник также отмечается смешанная динамика акций. Так, фондовый индикатор Японии подрастает на 0,7%, в то время как индекс Австралии снижается на 0,2%. Биржи материкового Китая, Южной Кореи и Гонконга 7 октября закрыты в связи с праздниками.