Директором департамента финансовых технологий Банка России стал Руслан Булатов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Директором департамента финансовых технологий Банка России с 7 октября назначен Руслан Булатов, сообщил ЦБ.

Булатов с ноября 2021 года был заместителем директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ, курировал направления банковской аналитики и поддержки банковского надзора. До прихода в Банк России он работал в международных компаниях Ernst&Young и Fitch Ratings.

До назначения Булатова исполняющим обязанности директора департамента финансовых технологий была Ирина Ильина, 8 сентября она сменила на посту Станислава Коропа, который был и. о. директора департамента с 2023 года.