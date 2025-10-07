Лавров заявил, что силовое присутствие третьих стран в Афганистане может привести к конфликтам

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Москве считают неприемлемым размещение военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Подтверждаем категорическую неприемлемость размещения военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана, равно как и на территории соседних с ним государств, под какими бы то ни было предлогами", - сказал он в своем вступительном слове, открывая VII заседание Московского формата консультаций по Афганистану.

Российский министр подчеркнул, что силовое присутствие внерегиональных игроков "способно привести к дестабилизации и новым конфликтам".

Министр также призвал западные страны способствовать восстановлению экономики Афганистана.

"Серьезные проблемы на афганском направлении создает по-прежнему враждебная политика стран Запада. Они продолжают удерживать суверенные финансовые афганские авуары, сохраняют санкции и ограничения в отношении банковского сектора Афганистана. Призываем скорректировать конфронтационный курс, вернуть присвоенное и взять на себя ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана, за возмещение нанесенного за десятилетия ущерба афганской экономике и инфраструктуре", - заявил Лавров.