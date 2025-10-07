Поиск

ВС РФ взяли под контроль Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы (ВС) России взяли под контроль Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Федоровка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

По его сведениям, войсками группировки "Восток" взят под контроль населённый пункт Нововасилевское.

Военнослужащими "Южной" группировки за сутки нанесено поражение украинским вооружённым формированиям в районах населённых пунктов Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка и Константиновка (ДНР). Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены пусковая установка РСЗО RAK-SA-12, станция РЭБ и склад боеприпасов, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Нововасилевское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Червоное, Полтавка, Успеновка и Новогригоровка Запорожской области", - сообщает Минобороны России.

В зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял за сутки свыше 360 военнослужащих, боевую машину пехоты, БТР, 16 автомобилей и станцию РЭБ, говорится в сводке.

Войска группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Торское, Русин Яр, Родинское, Димитров, Ивановка, Торецкое, Красноармейск (ДНР) и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 415 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие, сказано в сообщении.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Степногорск, Лукьяновское Запорожской области, Казацкое, Тягинка и Львово Херсонской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и семь станций РЭБ, сообщает министерство обороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Военная операция на Украине

Хроники событий
