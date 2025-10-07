Поиск

Минобороны РФ заявило об уничтожении двух установок HIMARS и MLRS ВСУ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Группировкой "Север", действующей на сумском и харьковском направлениях, уничтожены две украинские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США, станция радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств", - говорится в сообщении министерства.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что за сутки группировка "Север" нанесла удары по ВСУ Сумской и Харьковской областях.

"ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и артиллерийское орудие", - сказано в сообщении министерства.

HIMARS - американская РСЗО на базе колесного шасси, поступила на вооружение армии Украины в рамках западной военной помощи. Может нести реактивные снаряды или оперативно-тактическую баллистическую ракету. MLRS - вариант РСЗО на гусеничном шасси. Российские военные неоднократно сообщали об уничтожении установок HIMARS и MLRS ВСУ.

