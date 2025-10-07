Набора в Дипакадемию на бакалавриат в следующем учебном году уже не будет

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Дипломатическая академия МИД РФ не будет самостоятельно набирать абитуриентов на бакалавриат в 2026/2027 учебном году в связи с реорганизацией, набор будет идти в МГИМО в общем порядке, сообщил и. о. ректора академии Сергей Шитьков.

"На следующий год в Дипломатической академии, конечно, не будет набора на бакалавриат по тем направлениям подготовки, которые осуществлялись. Это будет набор в МГИМО в общем порядке, в общем режиме", - сказал Шитьков в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) во вторник.

Ранее сообщалось, что в результате реорганизации в МГИМО появится особое подразделение "Дипломатическая академия МГИМО МИД России". Процесс присоединения планируют завершить к 31 января 2026 года.

Шитьков пояснил, что Дипакадемия "будет структурным подразделением со всеми вытекающими отсюда последствиями". Он отметил, что на базе Дипакадемии предполагается развивать основные программы. Это, в первую очередь, программы повышения квалификации, переподготовки кадров, а также планируется продолжать магистерскую подготовку по особым магистерским программам для повышения качества подготовки государственных служащих всех уровней.