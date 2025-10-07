ВС РФ запретил урезать выплаты виновников ДТП на основании методики ЦБ для ремонтов по ОСАГО

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Компенсация ущерба от ДТП за пределами страховых выплат должна рассчитываться по более привлекательной для страхователей методике Минюста, а не по правилам ЦБ РФ, даже если в споре есть элемент, связанный с ОСАГО, установил Верховный суд (ВС) РФ.

Такая позиция изложена в опубликованном определении судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ по итогам рассмотрения жалобы ООО "Мехобработка-XXI век", автопоезд которого по вине водителя, работавшего в ООО "Интра Логистикс", попал в июле 2023 года в ДТП.

"Мехобработка-XXI век" обратилась за возмещением в "Ингосстрах", который застраховал ответственность "Интры Логистикс" по ОСАГО и заключил соглашение о добровольном страховании гражданской ответственности (ДСАГО) с лимитом выплат 3 млн рублей. Страховщик выплатил 1,24 млн рублей, рассчитав расходы на восстановительный ремонт автомобиля "Мехобработки-XXI век" по методике ЦБ, утвержденной положением от 4 марта 2021 года №755-П.

Компания сочла эту сумму заниженной. Независимая экспертиза установила стоимость ремонта грузовика с полуприцепом в 6,94 млн рублей. Расчет велся по Методическим рекомендациям по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колесных транспортных средств в целях определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки (методика Минюста 2018 года).

После этого Мехобработка-XXI век" обратилась в суд. С "Ингосстраха" компания требовала доплату за ремонт в размере 2,16 млн рублей, учитывая лимит и ранее перечисленную сумму, а также 400 тыс. рублей неустойки за несвоевременную выплату страхового возмещения. С "Интры Логистикс" истец хотел получить оставшуюся сумму ремонта - 3,54 млн рублей, которые не покрывались страховкой.

Суды удовлетворили требования "Мехобработки-XXI век" частично, взыскав 420 тыс. рублей с второго ответчика. Эта сумма представляла разницу между произведенной выплатой и стоимостью ремонта по новому экспертному заключению, основанному, как и первое из упомянутых выше, на методике Банка России.

Требования к "Ингосстраху" были отклонены. Суды исходили из того, что расчеты именно по методике ЦБ были предусмотрены в договоре добровольного страхования "Интры Логистикс" с "Ингосстрахом". По мнению суда, страховщик надлежащим образом исполнил свои обязательства перед истцом.

Однако СКЭС ВС РФ, куда обратилась с жалобой "Мехобработка-XXI век", с этими выводами не согласилась. Коллегия отменила решения нижестоящих инстанций, отправив спор на новое рассмотрение.

Обосновывая свою позицию, судьи напомнили, что в пункте 63 постановления пленума ВС РФ № 31 от 8 ноября 2022 года по правилам для ОСАГО прямо говорится следующее: "К правоотношениям, возникающим между причинителем вреда, застраховавшим свою гражданскую ответственность в соответствии с законом об ОСАГО, и потерпевшим в связи с причинением вреда жизни, здоровью или имуществу последнего в результате дорожно-транспортного происшествия, положения закона об ОСАГО, а также Единой методики Банка России не применяются".

Эти правоотношения возникают в том случае, если вопреки положениям Гражданского кодекса РФ лицам, имуществу которых нанесен урон, вред полностью не возмещен, в том числе в случае, если пострадавшая сторона не получила надлежащую страховую выплату. Как раз это и имеет место в рассматриваемом случае: пусть частичное, но удовлетворение требований "Мехобработки-XXI век" к "Интрe Логистикс". Поэтому, решила СКЭС ВС РФ, при определении размера взыскания с этой компании нижестоящие инстанции "необоснованно руководствовались экспертным заключением", составленным с учетом методики Банка России.

Кроме того, СКЭС ВС РФ сочла, что нижестоящим судам следовало назначить судебную экспертизу для определения стоимости восстановительного ремонта - "Мехобработка-XXI век" настаивала, что в ходе оценки стоимости ремонта не были зафиксированы скрытые повреждения грузовика, он не разбирался в условиях станции техобслуживания.

"Ингосстраха" определение коллегии тоже касается. СКЭС ВС РФ обратила внимание на отсутствие в материалах дела полиса ДСАГО и правил "Ингосстраха", регулирующих отношения по дополнительному страхованию. "Их условия и положения не были проанализированы", - указала коллегия ВС РФ