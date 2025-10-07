В РФ отменили запрет на опубликование сведений об археологических объектах

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отмене запрета опубликования отдельных сведений об объектах археологического наследия (ОАН).

"Этот законопроект принят нами с вами в первом чтении 10 июля этого года. Он предусматривает, напомню, отмену запрета опубликования отдельных сведений об объектах археологического наследия", - отметил первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, в соответствии с федеральным законодательством объекты археологического наследия отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ. Ими в том числе являются городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к ОАН культурные слои.

"Вместе с тем объекты археологического наследия в силу своего возраста являются одними из самых уязвимых объектов культурного наследия, а следовательно, требуют особой защиты. Однако в соответствии с пунктом 10 статьи 20 Федерального закона № 73-ФЗ запрещается распространение отдельных сведений об объектах археологического наследия", - подчеркивается в ней.

Принятый законопроект решает этот вопрос. Он должен вступить в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.