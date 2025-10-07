Поиск

Кассация подтвердила запрет выезда из РФ 12 бенефициарам и руководителям банка "Агросоюз"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа во вторник оставил в силе запрет по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий московского банка "Агросоюз") выезжать из России 12 бывшим бенефициарам и руководителям банка.

Как следует из картотеки суда, дело рассматривалось по жалобе бывшего члена совета директоров банка Михаила Лаврентьева.

Девятый арбитражный апелляционный суд в конце мая оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 4 февраля удовлетворил заявление АСВ о запрете выезда из России 12 бывшим топ-менеджерам и бенефициарам банка.

Обеспечительные меры были приняты в рамках спора о взыскании с них убытков в пределах 10 млрд рублей. "Принятие обеспечительных мер повысит вероятность фактического поступления денежных средств в пользу кредиторов банка", - говорилось в пресс-релизе АСВ.

Выезд в том числе запрещен бывшим бенефициарам банка Андрею Шляховому и Илье Клигману, председателю правления Алексею Зеленцову, председателю совета директоров Андрею Березину, членам совета директоров Лаврентьеву, Валерию Кузьмину, зампредправления Ирине Бакиной и Андрею Сомову.

В 2023 году суд признал Сомова виновным в хищении имущества банка "Агросоюз", ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Верховный суд РФ в июне 2024 года отказал Шляховому в отмене ареста его имущества в пределах 4,6 млрд рублей.

ЦБ РФ отозвал у "Агросоюза" лицензию на осуществление банковских операций 7 ноября 2018 года.

Арбитражный суд Москвы 4 февраля 2019 года признал банк банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Банк "Агросоюз" в начале августа 2018 года попал в Specially Designated Nationals List (SDN List), связанный с Северной Кореей. Включение в "черный список" предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.

Основным собственником банка считался Шляховой.

После отзыва лицензии у "Агросоюза" ЦБ выдал предписание Шляховому о снижении доли в его другой кредитной организации - УМ-банке. Лицензию у УМ-банка регулятор отозвал 14 ноября 2018 года.

Банк "Агросоюз" по итогам третьего квартала 2018 года занимал 192-е место по размеру активов (10,7 млрд рублей) и 114-е место по размеру средств физлиц (8,3 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

