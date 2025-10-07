Герасимов заявил о продолжении работы над полосой безопасности в Харьковской и Сумской областях

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российская группировка "Север" продолжает создавать полосу безопасности на территории Харьковской и Сумской областей, группировка "Запад" завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.

"Войска Объединенной группировки продолжают вести активные боевые действия, наступают практически по всем направлениям. Противник основные усилия сосредоточил на стабилизации обстановки на кризисных участках фронта с целью замедления нашего наступления", - сказал Герасимов на совещании у президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что группировка войск "Север" действует в приграничной полосе, "продолжая решать задачи по созданию полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей Украины, и её подразделения также успешно продвигаются в южной части Волчанска".

"Группировка "Запад" завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, успешно продвигается на краснолиманском направлении. Продолжается освобождение населенного пункта Ямполь, большая часть которого контролируется нашими войсками", - сказал Герасимов.

Кроме того, он сообщил, что войска Южной группировки, несмотря на упорное сопротивление противника, с боями продвигаются в городах Северск и Константиновка. "Завершено вчера уничтожение заблокированных формирований противника в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища", - сказал глава Генштаба.