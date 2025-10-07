Поиск

Герасимов заявил о продолжении работы над полосой безопасности в Харьковской и Сумской областях

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российская группировка "Север" продолжает создавать полосу безопасности на территории Харьковской и Сумской областей, группировка "Запад" завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.

"Войска Объединенной группировки продолжают вести активные боевые действия, наступают практически по всем направлениям. Противник основные усилия сосредоточил на стабилизации обстановки на кризисных участках фронта с целью замедления нашего наступления", - сказал Герасимов на совещании у президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что группировка войск "Север" действует в приграничной полосе, "продолжая решать задачи по созданию полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей Украины, и её подразделения также успешно продвигаются в южной части Волчанска".

"Группировка "Запад" завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, успешно продвигается на краснолиманском направлении. Продолжается освобождение населенного пункта Ямполь, большая часть которого контролируется нашими войсками", - сказал Герасимов.

Кроме того, он сообщил, что войска Южной группировки, несмотря на упорное сопротивление противника, с боями продвигаются в городах Северск и Константиновка. "Завершено вчера уничтожение заблокированных формирований противника в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища", - сказал глава Генштаба.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Валерий Герасимов Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Путин заявил, что стратегическая инициатива на СВО полностью остается за ВС РФ

Путин заявил, что стратегическая инициатива на СВО полностью остается за ВС РФ

Что произошло за день: вторник, 7 октября

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

Минкультуры пообещало продолжать поддерживать "Ленфильм" и после его передачи Петербургу

Минкультуры пообещало продолжать поддерживать "Ленфильм" и после его передачи Петербургу

В Думе предложили разграничить требования закона к профессиональным таксистам и частникам на личных авто

Минфин ждет стабилизации финансового положения "Росгеологии" к 2028 году

Правительство планирует нарастить число поездок интуристов в РФ втрое к 2030 г.

Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за удара ВСУ

Беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7314 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2419 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });