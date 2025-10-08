Поиск

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 5,4 км

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в среду выбросил столб пепла на высоту до 5,4 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловый шлейф распространился примерно на 25 км к востоку-северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тысяч лет.

Камчатка Шивелуч пепел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные нейтрализовали за ночь 53 украинских БПЛА

Двое взрослых и ребенок ранены после ракетного обстрела в Белгородской области

Минобороны РФ заявило о нейтрализации 30 БПЛА над четырьмя российскими областями

Военная операция на Украине

Путин заявил, что стратегическая инициатива на СВО полностью остается за ВС РФ

Путин заявил, что стратегическая инициатива на СВО полностью остается за ВС РФ

Что произошло за день: вторник, 7 октября

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

Минкультуры пообещало продолжать поддерживать "Ленфильм" и после его передачи Петербургу

Минкультуры пообещало продолжать поддерживать "Ленфильм" и после его передачи Петербургу

В Думе предложили разграничить требования закона к профессиональным таксистам и частникам на личных авто

Минфин ждет стабилизации финансового положения "Росгеологии" к 2028 году

Правительство планирует нарастить число поездок интуристов в РФ втрое к 2030 г.

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7314 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2419 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });