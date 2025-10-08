Поиск

ФСБ сообщила об аресте подозреваемого в подрыве машины военного в Подмосковье

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте мужчины, причастного к подрыву автомобиля российского военнослужащего в Подмосковье.

"Действуя по указанию куратора, подозреваемый изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из которых поместил в тайник на территории Москвы, другое использовал для подрыва в Наро-Фоминске Московской области автомобиля военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС, задержанный "инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию которого осуществил сбор информации об одном из оборонных предприятий Алтайского края, а также совершил поджог транспортного средства с символикой специальной военной операции".

УМВД по Наро-Фоминскому городскому округу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (террористический акт) УК России.

"При обыске по адресу проживания фигуранта обнаружены и изъяты кустарно изготовленные взрывчатые вещества, компоненты для их синтеза, средства связи и коммуникации, содержащие переписку с украинским куратором", - добавили в ФСБ.

Со своей стороны официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следствием "решается вопрос о квалификации действий задержанного как государственной измены, а также незаконного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В рамках текущей инкриминируемой фигуранту статьи УК о теракте мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, напомнила представитель министерства.

ФСБ Подмосковье Ирина Волк МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Девять женщин пострадали в Белгородской области из-за ракетного обстрела

Военная операция на Украине

Три человека погибли в Херсонской области после обстрела со стороны ВСУ

Ряд свердловских предприятий ввел режим реагирования на угрозу атаки БПЛА

Почти 3 тыс. человек лишили гражданства РФ с 2023 года за преступления

Почти 3 тыс. человек лишили гражданства РФ с 2023 года за преступления
Военная операция на Украине

Три человека погибли при ракетном обстреле в Белгородской области

Российские военные нейтрализовали за ночь 53 украинских БПЛА

Двое взрослых и ребенок ранены после ракетного обстрела в Белгородской области

Минобороны РФ заявило о нейтрализации 30 БПЛА над четырьмя российскими областями

Военная операция на Украине

Путин заявил, что стратегическая инициатива на СВО полностью остается за ВС РФ

Путин заявил, что стратегическая инициатива на СВО полностью остается за ВС РФ

Что произошло за день: вторник, 7 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7317 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2420 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });