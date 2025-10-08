ФСБ сообщила об аресте подозреваемого в подрыве машины военного в Подмосковье

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте мужчины, причастного к подрыву автомобиля российского военнослужащего в Подмосковье.

"Действуя по указанию куратора, подозреваемый изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из которых поместил в тайник на территории Москвы, другое использовал для подрыва в Наро-Фоминске Московской области автомобиля военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС, задержанный "инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию которого осуществил сбор информации об одном из оборонных предприятий Алтайского края, а также совершил поджог транспортного средства с символикой специальной военной операции".

УМВД по Наро-Фоминскому городскому округу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (террористический акт) УК России.

"При обыске по адресу проживания фигуранта обнаружены и изъяты кустарно изготовленные взрывчатые вещества, компоненты для их синтеза, средства связи и коммуникации, содержащие переписку с украинским куратором", - добавили в ФСБ.

Со своей стороны официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следствием "решается вопрос о квалификации действий задержанного как государственной измены, а также незаконного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В рамках текущей инкриминируемой фигуранту статьи УК о теракте мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, напомнила представитель министерства.