Ряд свердловских предприятий ввел режим реагирования на угрозу атаки БПЛА

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - На ряде предприятий Свердловской области ввели режим упреждающего реагирования на угрозу атаки беспилотников, сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА предусматривает эвакуацию работников. На каждом производстве утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций.

В пресс-службе отметили, что в области "возможно введение ограничений на работу мобильного интернета", но "все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме".