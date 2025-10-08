Поиск

ФАС разработала обновленный тарифный прейскурант РЖД

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) подготовила обновленный тарифный прейскурант ОАО "Российские железные дороги", проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ должен вступить в силу с 1 января 2026 года.

ФАС разработала актуальную редакцию тарифного руководства №1, которая является переизданием действующего прейскуранта №10-01 (основной тарифный документ РЖД - ИФ), а также учитывает юридико-технические изменения и требования Минюста по оформлению нормативных правовых актов, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

"Подготовленный документ сохраняет действующий порядок тарификации и не изменяет уровень тарифной нагрузки на пользователей услуг железнодорожного транспорта. Также к документу подготовлен навигатор, позволяющий грузоотправителям с легкостью ориентироваться в новом документе", - отметили в ФАС.

Документ разработан с учетом накопившихся юридико-технических изменений, принятых тарифных решений и в ценах 2025 года, сказано в пояснительной записке к приказу.

Ведомства несколько лет работали над новым прейскурантом РЖД. В начале года глава РЖД Олег Белозеров в ходе итогового заседания правления РЖД сообщал, что работа над новым документом завершается и вступление его в силу ожидается в 2026 году.

ФАС РЖД Минюст
