Число имеющих право участвовать в выборах в РФ партий сократилось до 21

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Количество политических партий, которые имеют право участвовать в выборах, уменьшилось до 21, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Таким образом, список политических партий, имеющих право участвовать в выборах на сегодняшний день, включает 21 политическую партию", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, в августе вступило в законную силу решение Верховного суда РФ о ликвидации партии "Российский общенародный союз", ее региональных и других структурных подразделений. Партия "Гражданская инициатива" решением Верховного суда РФ также была ликвидирована.

"Обе партии были ликвидированы в связи с неучастием в выборах в течение семи лет подряд (...). Эти партии не только не зарегистрировали списки кандидатов, даже их и не выдвигали", - отметила глава комиссии.

По словам Памфиловой, большинство из 21 действующих партий по итогам прошедшей в сентябре 2025 года избирательной кампании "довольно активно ведут себя, стараются участвовать в выборах всех уровней, пытаются сохранять свою политическую форму".

Помимо этого, на 20 ноября назначено заседание Верховного суда РФ по вопросу о ликвидации Всероссийской политической партии "Партия роста" в связи с тем, что ее региональные отделения зарегистрированы менее чем в половине субъектов РФ. "Идет процесс слияния с "Новыми людьми", - пояснила Памфилова.