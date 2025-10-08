Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Новогригоровки в Запорожской области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селом Новогригоровка в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ в среду.

Населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск "Восток", говорится в сообщении министерства обороны.

По его информации, за сутки группировкой нанесено поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах Вербового, Новониколаевки, Сосновки в Днепропетровской области и Малиновки в Запорожской области.

"Противник потерял свыше 385 военнослужащих, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы", - сказано в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, артиллерийской, двух егерских бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Гришино, Димитров, Ивановка, Красноармейск, Новониколаевка, Родинское, Русин Яр, Сергеевка, Суворово и Торское (ДНР)", - сообщило Минобороны России.

По словам военных, потери украинских сил на этом участке за сутки составили более 445 военнослужащих, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов: Алексеевка, Варачино, Кондратовка, Корчаковка, Перше Травня, Рогозное и Ястребиное Сумской области", - заявили в министерстве.

По его данным, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Волчанска, Колодезного и Обуховки.

"ВСУ потеряли до 220 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, восемь складов боеприпасов и материальных средств", - сказали в военном ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Купянск, Куриловка, Новоосиново и Паламаревка Харьковской области", - информирует Минобороны РФ.

Согласно сообщению министерства, потери украинской армии здесь составили до 225 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 25 автомобилей, гаубица, две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, три станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьяновское, Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области", - объявило ведомство.

По его данным, за сутки группировкой уничтожены более 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и обнаружения воздушных целей.