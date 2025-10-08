Мишустин заявил о новом этапе формирования продовольственной безопасности РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Дальнейшее интенсивное развитие АПК требует внедрения высокотехнологичных инструментов последнего поколения. Фактически речь идет о новом этапе формирования продовольственной безопасности страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании в рамках международной выставки "Золотая осень-2025" в среду в Москве.

По его словам, раньше надо было нарастить объемы выпуска собственных товаров, чтобы сократить импорт, и здесь уже добились весомых результатов, причем за достаточно короткие сроки. "Теперь важно сделать следующий шаг - создать условия для масштабного внедрения научно-исследовательских разработок с использованием самых актуальных цифровых платформ", - сказал он.

Как отметил премьер, современные агротехнологии помогают довольно быстро выводить на рынок растения с заданными свойствами и высокопродуктивные породы животных. "А сельхозпроизводителям - предоставлять компактные решения с высоким уровнем автоматизации", - добавил он.

Перспективы отрасли также связаны с использованием искусственного интеллекта в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности. При этом Мишустин подчеркнул, что при создании инноваций важно опираться на отечественные программные решения. "Ведь через четыре года с ними будут работать не менее 80% российских организаций", - сказал он.

Напомнив, что с этого года в РФ стартовал новый нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", глава правительства заявил, что, помимо кадровых вопросов, в его рамках строятся или модернизируются объекты по выпуску ветеринарных препаратов. "И со следующего года производители таких лекарственных средств начнут получать субсидию на компенсацию расходов. В проекте федерального бюджета на эти цели в 2026 году году предусмотрено свыше 1 млрд рублей, - сообщил он. - Оказывается поддержка и тем, кто изготавливает критически важные ферменты, пищевые и кормовые добавки, другие вспомогательные средства".

По его словам, научные исследования, нацеленные на скорейшее внедрение, будут вестись на площадках агробиотехнопарков, где можно объединять ученых, студентов и бизнес для создания новых продуктов, востребованных на рынке. "Выделяем подобным проектам гранты. Уже действует такая площадка в Белгородской области. Сегодня на экспозиции представляли еще один парк - в Адыгее", - сказал он.