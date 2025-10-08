Поиск

Картаполов не считает предосудительным желание граждан Кубы помочь России в СВО

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не видит ничего предосудительного в желании граждан Кубы и других стран помочь России в ходе специальной-военной операции.

"Никто не может запретить нормальному кубинскому патриоту любить Россию, потому что сколько раз мы были на Кубе, там, действительно, отношение к нашей стране самое нежное, самое нормальное", - сказал Картаполов журналистам в среду.

По его мнению, нет ничего странного, "если молодые люди на Кубе хотят помочь нашей стране".
"Сколько их будет? Пусть считают, если есть такая возможность. Мы рады всем, кто хочет помочь нашему народу в его справедливой борьбе с мировым фашизмом, кто хочет вступить в ряды Вооруженных сил России", - добавил глава комитета.

Так Картаполов отреагировал на появившиеся ранее в зарубежных СМИ сообщения о том, что в ближайшее время до 25 тысяч кубинских добровольцев вступят в ряды Вооруженных сил России и смогут принять участие в СВО.

Ранее Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Кубой, подписанное в Гаване 13 марта и в Москве 19 марта 2025 года.

Андрей Картаполов Госдума Куба
