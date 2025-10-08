Комитет ГД предложил расширить практику продажи госимущества с инвестиционными условиями

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по вопросам собственности предлагает активизировать использование механизмов продажи государственных активов с инвестиционными условиями в регионах, смягчить антимонопольные ограничения, следует из его заключения к проекту федерального бюджета на 2026-2028 гг.

Документ (№ 1026181-8) размещен в электронной базе данных парламента.

"Комитет выступает за активизацию использования механизмов продажи государственных активов с инвестиционными условиями, прежде всего за счет его распространения на региональное и муниципальное имущество", - говорится в заключении.

В документе отмечается, что покупателями такого имущества должны быть стратегические инвесторы, заинтересованные в долгосрочном развитии местных предприятий. Комитет также предлагает при подобных сделках применять менее жесткие требования антимонопольного законодательства и использовать большую вариативность при установлении критериев конкурса и требований к покупателям.

Согласно действующему законодательству, базовым критерием при продаже государственного имущества является цена, а инвестиционные обязательства включаются только в отдельных случаях по решению собственника (Минфина или Росимущества).