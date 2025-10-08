Поиск

Лавров заявил о готовности России оказывать содействие Сирии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия намерена "со всех точек зрения" оказывать содействие Сирии, в этом контексте готова к взаимодействию с другими странам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Со всех точек зрения мы будем помогать нашим сирийским партнерам. Готовы сотрудничать в этих вопросах с другими странами, которые так или иначе продвигают свои интересы в Сирийской Арабской Республике. Особое значение будет иметь участие руководителя переходного Правительства господина аль-Шараа в Первом российско-арабском саммите 15 октября. Думаю, там состоится серьезный разговор", - сказал Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток". Фрагмент опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду.

Он заявил, что Сирия категорически требует, чтобы перестали вмешиваться в ее внутренние дела.

Лавров добавил, что большие территории Сирии находятся под контролем иностранных войск, "не всегда эти войска находятся там по приглашению Дамаска".

"Поэтому единство Сирии - это то, в чем должны быть заинтересованы все страны, имеющие то или иное влияние на ситуацию - на Дамаск, на различные этно-конфессиональные и политические группы в других частях страны", - сказал он.

"Традиционные опасения многих заключаются в том, что "взорвется" курдская проблема, потому что если эти "игры" с сирийскими курдами "в автономию, в сепаратизм" выльются во что-то конкретное, то курдская проблема может взорваться во всех других странах региона. Это серьезные риски", - заявил Лавров.

