Закон об "умных" счетчиках газа планируют внести в парламент до конца года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Проект федерального закона об интеллектуальных приборах учета газа может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении до конца этого года, сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный, слова которого приводит пресс-служба "Газпром межрегионгаза".

Это создаст правовую основу для повсеместного оснащения домов "умными" счетчиками. В среду на площадке Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025) обсудили внедрение интеллектуальных систем учeта газа (ИСУГ).

Работа над этой моделью идет на площадке Российского газового общества (РГО) совместно с ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз". Уже разработан проект федерального закона и готовится постановление правительства РФ о порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета газа и особенностях учета газа с использованием ИСУГ.

Подготовленный законопроект касается внедрения системы интеллектуального учета поставок газа с переносом финансовой ответственности с потребителя на поставщика.

Идет подготовка полного пакета проектов нормативных правовых актов, их требуется порядка одиннадцати. Проект может быть реализован в течение 10 лет - по мере окончания срока службы действующих счетчиков, считает Завальный.

"Законопроект находится в высокой степени готовности. Есть замечания, мы хотим доработать. Мы хотим в этом году внести и постараться принять в первом чтении. Если мы внесем в ноябре, то может быть до конца года успеем - первое чтение, а потом более пристальное обсуждение", - добавил депутат.

Как отмечается в пресс-релизе РГО, интеллектуальные счетчики повышают безопасность в быту - устройства с клапаном способны дистанционно перекрыть подачу газа при утечке, обеспечивают надежность газоснабжения и удобство расчетов, снижают затраты на коммунальные услуги для потребителей, минимизируют технологические и коммерческие потери для поставщиков.

Пилотные проекты, реализованные в трех регионах, показали положительные результаты - внедрение системы дает ощутимый эффект, отмечает РГО.

Со своей стороны "Газпром межрегионгаз" сообщает, что уже установлено более 66 тыс. "умных" счетчиков. Компания готова масштабировать проект - программа предполагает оснащение 15,8 млн абонентов, использующих газ для отопления, что охватит 88% потребления населения. "Создаваемая по сути с нуля нормативная база в сфере ИСУГ призвана обеспечить масштабное внедрение "умных" счетчиков во всех регионах России. Реализация столь важного проекта позволит значительно повысить безопасность использования сетевого природного газа в быту", - отмечает генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

Отечественные производители наращивают мощности и готовы выпускать до 3 млн приборов в год для выполнения этой масштабной задачи, отмечают газовики.

