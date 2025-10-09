Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию коррекционным ростом индекса IMOEX2 на 0,66%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции после 4%-го падения накануне, вызванного высокими геополитическими и санкционными рисками.

К 07:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 2579,35 пункта (+0,66%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,1%.

Подорожали акции МКПАО "Яндекс" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,7%), "ФосАгро" (+1,6%), "Полюса" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,1%), ВТБ (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), Сбербанка (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,8%) и "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

Подешевели акции МКПАО "ВК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%).

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в среду сделал ряд заявлений касательно взаимоотношений с Вашингтоном, затрагивая вопросы передачи ракет Tomahawk Киеву и продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Мы, разумеется, призываем американское руководство и американских военных трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации", - сказал Рябков журналистам в Москве. Так он прокомментировал возможную передачу Украине Tomahawk.

Рябков отметил: "Как вы понимаете, без программного обеспечения, без пусковых установок ракеты сами по себе это болванки". "Соответственно, и об этом тоже было сказано на высоком уровне с российской стороны, гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала", - подчеркнул замминистра. "Я надеюсь, что глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения, хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению", - сказал Рябков.

Он подчеркнул, что появление у Киева этих ракет не повлияет на "решимость (России) добиться поставленных целей", несмотря на то, что "появление таких систем, если до этого дойдет, будет означать существенное, можно даже, наверное, употребить термин качественное изменение обстановки".

Рябков констатировал, что мощный импульс, заданный лидерами России и США на встрече в Анкоридже, в значительной мере исчерпан. "Мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан", - сказал замминистра.

В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин заявил, что возможные поставки США Tomahawk Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях. "Были вопросы, связанные с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности, "Томагавки" и так далее. Я сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Из внутренних факторов, оказывающих влияние на динамику российских акций, аналитики выделяют очередную публикацию данных по недельной инфляции. Рост потребительских цен в РФ за неделю с 30 сентября по 6 октября составил 0,23% после повышения на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат. Из данных за 6 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 октября ускорилась до 8,11% с 8,01% на 29 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 8,08%, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года.

