Правительство утвердило методологию достижения технологической независимости РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило систему планирования технологического развития России. Как говорится в сообщении Минэкономразвития, председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление "О планировании технологической политики в РФ".

Это базовый документ, определяющий принципы планирования технологической политики в РФ.

"Документ фактически задает методологию достижения технологической независимости страны. В рамках его реализации будем определять, какие технологии нужны уже сейчас, а какие понадобятся в будущем, а также сформируем единый перечень высокотехнологичной продукции. Таким образом, акт о планировании даст государству и бизнесу возможность видеть стратегические приоритеты на перспективу", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

Постановление, в частности, включает положение о планировании технологической политики и четыре методики оценки. Они определяют критерии готовности технологий, производства, линий разработки, а также уровень рыночной готовности и коммерциализации высокотехнологичной продукции. "Эти документы создают единый стандарт для всех участников процесса технологического развития - от государственных корпораций и научных институтов до частных компаний-разработчиков", - отмечают в Минэкономразвития.

"Ранее ведомства и компании использовали разные подходы к оценке перспективности и зрелости технологий. Теперь вводится единая система критериев. Это позволит государству объективнее выбирать наиболее перспективные, готовые к внедрению технологии для точечной поддержки и финансирования. Бизнес и научные организации получат четкие критерии для участия в государственных программах и национальных проектах", - поясняют в министерстве.

"Мы создаем комплексную, прозрачную и понятную систему управления технологическим развитием страны. Утвержденные методики - это, по сути, единый язык для оценки проектов всех участников - от ученых и инженеров до инвесторов и промышленников. Это позволит нам концентрировать ресурсы на прорывных, значимых направлениях, адекватно оценивать риски и принимать взвешенные управленческие решения для достижения технологического лидерства", - прокомментировал первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

В Минэкономразвития отметили, что в ближайшие месяцы федеральные органы власти, государственные корпорации, институты развития и научные организации приведут свои внутренние документы в соответствие с новым постановлением.