ВС обязал суды в делах о решениях призывных комиссий проверять заключения экспертов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд России разъяснил, что при рассмотрении вопроса о законности решения призывной комиссии об определении категории годности к военной службе следует оценивать заключение эксперта в совокупности с другими доказательствами, имеющиеся противоречия должны быть устранены судом.

К такому выводу пришла Судебная коллегия по уголовным делам, сообщает пресс-служба ВС.

Как говорится в обзоре судебной практики ВС, молодой человек обратился в суд с иском о признании незаконным и отмене решения призывной комиссии, которой ему была определена категория годности к военной службе "Б-3" - годен к военной службе с незначительными ограничениями. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций согласились с призывником, а решение комиссии было отменено. "Имелись заболевания, препятствующие прохождению военной службы", - говорится в определении коллегии.

При этом, отмечается в обзоре, суд первой инстанции исходил исключительно из выводов, содержащихся в заключении проведенной судебной военно-врачебной экспертизы, согласно которому молодому человеку определена категории годности "В", то есть ограниченно годен к военной службе.

"Признавая незаконным оспариваемое решение, суд первой инстанции ограничился воспроизведением выводов, содержащихся в заключении проведенной по делу судебной экспертизы, не проверив это доказательство на соответствие нормам материального и процессуального права", - отмечается в определении.

Законом установлено, что эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы. Кроме того, содержащиеся в заключении экспертов выводы не соответствуют представленным доказательствам, а также нормам материального права. Суды не проверили соответствие вывода экспертов положениям пункта расписания болезней, которым предусмотрено, что в случае выявления плоскостопия с незначительным нарушением функций определяется категория годности "В" - ограниченно годен к военной службе.

В заключении судебной экспертизы описано рентгенологическое исследование, однако оно отсутствовало в материалах дела.

При этом, поручая проведение судебной военно-врачебной экспертизы ООО, суд первой инстанции не проверил наличие у организации права на проведение судебной военно-врачебной экспертизы, суждение судебных инстанций о наличии лицензии не основано на доказательствах, имеющихся в материалах дела.

"Таким образом, выводы судов о наличии у административного истца заболевания, препятствующего призыву на военную службу, основаны на неполно установленных непроверенных юридически значимых обстоятельствах, сделаны с существенным нарушением норм материального и процессуального права", - говорится в документе.

Судебная коллегия по административным делам ВС отменила обжалуемые акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.