Минобороны РФ сообщило о новых удара группировки "Восток" по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" в течение суток продолжила продвигаться в глубину обороны армии Украины, нанесла удары по украинским подразделениям в Днепропетровской и Запорожской областях, заявили в Минобороны России в четверг.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Вербовое, Сосновка Днепропетровской области и Малиновка Запорожской области", - говорится в сообщении министерства обороны.

По его информации, украинские силы потеряли здесь за сутки свыше 325 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, два орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Рубежное, Гришино, Сергеевка, Анновка и Красноармейск Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении военного ведомства.

По его данным, потери украинской армии на этом участке в течение суток составили более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Куриловка, Купянск Харьковской области, Старый Караван, Святогорск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - сообщили в министерстве обороны.

За прошедшие сутки потери армии Украины в зоне действий группировки "Запад" составили до 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов, сообщили российские военные.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Приволье, Краматорск, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики", - сообщило Минобороны РФ.

По словам военных, украинские подразделения потеряли здесь за сутки до 125 военнослужащих, танк "Leopard", три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Корчаковка, Алексеевка, Ястребиное и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Обуховка", - информирует ведомство.

Согласно его сообщению, в течение суток ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 195 военнослужащих. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, семь артиллерийских орудий, семь складов боеприпасов и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Уничтожено более 55 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы", - сказали в министерстве обороны.