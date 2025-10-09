Ушаков заявил, что договоренности между Путиным и Трампом работают

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Договорённости, достигнутые между лидерами РФ и США в Анкоридже, многим не нравятся, но они работают, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Конечно, эти понимания и договорённости, которые достигнуты были в Анкоридже, не всем нравятся. Они не нравятся, например, европейцам, украинскому режиму. То есть не нравятся тем, кто хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал помощник главы российского государства в интервью "Первому каналу".

По его словам, несмотря на то, что многим эти договорённости и понимания не нравятся, но это не значит, что они не работают.

"В частности, на основе этих договорённостей и пониманий мы продолжаем и будем продолжать контакты с американскими партнёрами. Так что какие-то там заявления о том, что "импульс в Анкоридже исчезает или импульс исчерпан," - это высказывание совершенно неверное", - подчеркнул Ушаков.

"Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже", - добавил он.



