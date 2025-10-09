В Липецкой области потерпел аварию истребитель МиГ-31

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Самолет МиГ-31 потерпел аварию в Липецкой области, экипаж катапультировался, угрозы жизни летчикам нет, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

По информации министерства, авария произошла в четверг около 19:20 по Москве при заходе самолета на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

"Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет", - говорится в сообщении ведомства.

"Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта", - проинформировало Минобороны России.

По официальным данным, МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.