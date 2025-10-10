Поиск

Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя

Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя
Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ разработал законопроект, направленный на оптимизацию процедуры получения лицензии на продажу алкоголя, говорится в сообщении министерства.

Проект был одобрен на заседании правительства.

Законопроект, в частности, предусматривает сокращение набора документов, который необходимо предоставлять предпринимателям для получения лицензии. Предполагается, что с 1 марта 2026 года заявителям не потребуется предоставлять сведения о государственной регистрации организации, о постановке на учет в налоговом органе, а также документы, подтверждающие наличие стационарных торговых объектов или стационарного объекта общественного питания.

Все эти данные будут направляться в лицензирующий орган автоматически из других ведомств, уточняется в сообщении.

Также предлагается сократить сроки рассмотрения заявлений на получение лицензий в рознице и местах общественного питания до 15 рабочих дней. Сейчас рассмотрение занимает 30 календарных дней.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Песков заявил, что стамбульский переговорный процесс с Киевом поставлен на паузу

Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован

Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован

Ушаков заявил, что РФ поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Ушаков заявил, что РФ поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано у берегов Папуа - Новой Гвинеи

В Липецкой области потерпел аварию истребитель МиГ-31

Сотовый оператор Т2 планирует в 2026 г. запустить собственную платежную карту

Сотовый оператор Т2 планирует в 2026 г. запустить собственную платежную карту

Что произошло за день: четверг, 9 октября

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили, что ВСУ при отступлении подорвали в ДНР участок аммиакопровода

РСА отнес 10 регионов РФ к зоне повышенного риска мошенничества в сфере ОСАГО

РСА отнес 10 регионов РФ к зоне повышенного риска мошенничества в сфере ОСАГО
Хроники событий
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20255 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2440 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7331 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });