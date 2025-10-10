Минсельхоз призвал животноводов больше использовать российские вакцины

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз считает, что животноводы должны больше ориентироваться на российские вакцины, не стесняться их использовать.

"Не надо стесняться внедрять отечественные вакцины и настаивать на том, чтобы (животноводы - ИФ) работали на наших вакцинах. Не надо стесняться", - заявил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на круглом столе в рамках агровыставки "Золотая осень-2025".

По его словам, производство отечественных вакцин находится на высоком уровне, они выпускаются на современных предприятиях, оснащенных эффективным оборудованием. "Там те же стандарты GMP", - отметил Увайдов.

"Мы все думаем, что оттуда (из-за рубежа - ИФ) привозят что-то такое уникальное, что все обеспечивает и защищает. Но нередко под красивой оберткой бывает не то, что нужно", - сказал чиновник.

Он напомнил, что с 2025 года в России действует нацпроект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности. В его рамках есть федеральный проект, нацеленный на увеличение производства вакцин.

Как сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, в проекте бюджета на 2026 год на поддержку производителей вакцин (субсидирование их затрат) предусмотрено более 1 млрд рублей.

Согласно презентации Минсельхоза, в этом году доля отечественных вакцин на рынке составляет 51%, в 2023 году этот показатель был ниже - 49%.