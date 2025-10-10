Поиск

Минобороны сообщило о переходе под российский контроль пяти населенных пунктов за неделю

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение недели взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"На харьковском направлении в результате активных действий освобожден населенный пункт Отрадное Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение недели группировка войск "Южная" взяла под контроль Кузьминовку и Федоровку Донецкой Народной Республики.

Под контроль группировки "Восток" перешли населенные пункты Нововасилевское и Новогригоровка Запорожской области, сообщили военные.

По данным министерства, группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1355 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 63 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии", - заявили в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что также уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS, пять станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, 45 складов боеприпасов и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии", - заявили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, потери украинской армии за неделю составили: свыше 1575 военнослужащих, 33 боевые бронемашины, 141 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, 43 склада боеприпасов, 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск уничтожили группировку ВСУ южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике.

"Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии", - сообщили в министерстве.

В Минобороны РФ отметили, что потери армии Украины за неделю на данном направлении составили: до 1115 военнослужащих, три танка, 25 боевых бронемашин, 102 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за неделю потери ВСУ составили: до 445 военнослужащих, 34 автомобиля, шесть артиллерийских орудий, 29 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств.

