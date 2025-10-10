Полиция не допустила хищения кибермошенниками у россиян 1,7 млрд руб. за полгода

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы не допустили хищения кибермошенниками 1,7 млрд рублей у российских граждан за последние полгода, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Сотрудниками УБК МВД России при содействии коллег из территориальных подразделений только за последние полгода предотвращено совершение преступлений мошеннического характера в отношении 8 тысяч граждан. Сумма предотвращенного ущерба составляет 1,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В рамках данной работы были задержаны почти 200 курьеров, изъято более 100 сим-боксов.