ВС проверит, можно ли приравнивать "горизонтальную" аффилированность к контролю

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд России решит, является ли взаимосвязь хозяйствующих лиц "по горизонтали" - если они являются "дочками" одной структуры - подтверждением контроля и позволяет ли это понизить очередность погашения долга одной компании перед другой в банкротстве, свидетельствует картотека суда.

Новый спор о порядке субординации требований (понижение в очереди на погашение в процедуре несостоятельности) передан на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС. Сейчас в правоприменительной практике уже устоялся подход, согласно которому финансирование должника в ситуации имущественного кризиса контролирующим лицом является компенсационным и погашение долгов по соответствующим обязательствам в банкротстве происходит в последнюю очередь, перед распределением ликвидационной квоты. Эти правила сформулированы в 2020 году в обзоре судебной практики ВС. При этом финансированием считаются и ситуации, когда контролирующее лицо не требует возвращения своего займа в разумный срок после истечения срока погашения. Теперь СКЭС предстоит решить, действует ли это регулирование в случае, когда спорные договорные отношения существовали между структурами из одной группы, но материнской компанией и "дочкой" они не были.

Этот вопрос будет разбираться на примере обанкротившегося ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (ДЭК), у которого остался был долг перед сестринской структурой - "старым" ПАО "ФСК ЕЭС", которое в процессе реформы управления российской электросетевой инфраструктурой стало головной компанией холдинга. Эта задолженность возникла из договора по организации функционирования и развития единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Изначально, в 2000 году, этот контакт был заключен между ДЭК и РАО "ЕЭС России", правопреемником которого в 2008 году стало "ФСК ЕЭС".

В октябре 2010 года в счет оплаты этих услуг ДЭК передала "ФСК ЕЭС" беспроцентные векселя Инвестбанка на 173,9 млн рублей с погашением не ранее 29 апреля 2020 года. Но в связи с банкротством Инвестбанка энергокомпания обратилась в суд ранее этого срока, в январе 2015 года, и суды взыскали с ДЭК 173,9 млн рублей. Позднее, с учетом частичного погашения в ходе исполнительного производства, размер долга сократился до 146,55 млн рублей.

Из "сестер" в "мамы"

Летом 2022 года ДЭК инициировала дело о собственной несостоятельности из-за долга в 44,68 млрд рублей. В декабре 2023 года суд признал компанию банкротом, открыл конкурсное производство.

К этому моменту к старому "ФСК ЕЭС", ставшему ПАО, в процессе консолидации сетевой энергоинфраструктуры было присоединено материнское ПАО "Россети", которое среди прочего владело 80,13% в капитале "дочки" и 51% в ДЭК. Объединенная компания получила полное название ПАО "Федеральная сетевая компания-Россети" и сокращенное "Россети". Оставаясь кредитором ДЭК, она потребовала включить упомянутые выше вексельные обязательства в реестр требований. При этом, став в процессе реорганизации владельцем 51% акций дагестанской компании, объединенная структура действовала уже в статусе контролирующего лица.

Любая аффилированность - это аффилированность

Арбитражный суд Дагестана учел эти требования новых "Россеей" к ДЭК лишь за реестром, сочтя, что погашать их нужно в последнюю очередь - перед распределением ликвидационной квоты. Это значительно снизило шансы объединенных "Россетей" на получение средств. Суд согласился с доводами конкурирующих кредиторов, в частности ПАО "Русгидро", что "Россети" и ДЭК аффилированы, а вексельный долг можно считать компенсационным финансированием, требования по которому должны субординироваться.

Усомнился суд и в наличии разумных экономических мотивов для заключения договора 2000 года (первая инстанция указала, что уже тогда ДЭК находилась в кризисе), а также для принятия векселей с отсрочкой оплаты на 10 лет. "Данная отсрочка могла быть предоставлена исключительно при наличии заинтересованности между сторонами сделки", - говорится в решении суда.

Кроме того, кредитор длительное время не предпринимал мер для взыскания долга. Это тоже в соответствии с упомянутым выше обзором ВС РФ свидетельствует о компенсационном характере поддержки должника со стороны контролирующего лица, в результате чего на последнего перекладываются все риски невозврата средств.

Апелляция и кассация одобрили установленный Арбитражным судом Дагестана порядок погашения вексельного долга.

Аргументы за реестр

Теперь "Россети" пытаются добиться в Верховном суде включения долга в реестр, чтобы повысить шансы на получение средств. Заявитель настаивает, что старое "ФСК ЕЭС" не контролировало ДЭК и действовало как обычный добросовестный участник оборота. "Аффилированность (взаимосвязанность) обществ "по горизонтали" не указывает на подконтрольность одного другому", - цитируется позиция "Россетей" в определении о передаче жалобы на рассмотрение СКЭС ВС.

Что касается изначального договора между ДЭК и старым "ФСК ЕЭС" 2000 года, то, по мнению "Россетей", его заключение несомненно имело разумное обоснование. Оно было обязательным в силу закона, условия "в значительной степени определялись нормативно", плата устанавливалась государством, говорится в жалобе.

Отвергают "Россети" и вывод судов о том, что ДЭК в момент сделки в 2000 году и позднее при выдаче векселей уже был в кризисе. "Бухгалтерские балансы общества "ДЭК" исследованы судом только с 2012 года", - пишет заявитель.

Не согласны "Россети" и с аргументом о том, что "ФСК ЕЭС" своевременно не принимало меры для взыскания долга с ДЭК. "Задолженность новирована в вексельный долг. Срок платежа по векселям наступал не ранее 29 апреля 2020 года, что не давало права (...) требовать оплаты по векселям в более ранний срок", - отмечает компания.

Судья Сергей Самуйлов счел доводы "Россетей" заслуживающими внимания и передал жалобу на рассмотрение СКЭС ВС. Рассмотрение жалобы назначено на 27 ноября.

