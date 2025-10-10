Кремлю не будет критичен возможный отказ США от продления ДСНВ

Путин анонсировал скорое объявление о новом российском оружии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россия готова договариваться с США о продлении действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, но если это Штатам не нужно, для Москвы это не критично, заявил на пресс-конференции в Душанбе президент России Владимир Путин.

"Контакты у нас есть по линии МИДа и Госдепа. Хватит ли этих нескольких месяцев для того, чтобы принять решение о продлении (ДСНВ) - думаю, что этого будет достаточно, если есть добрая воля к продлению этих соглашений. Ну а если американская сторона посчитает, что это им не нужно - для нас это не критично совершенно", - заявил он.

По его словам, Москва готова "договариваться, если для американской стороны это будет приемлемо и полезно".

"Если нет, значит - нет, но жаль будет, потому что вообще ничего тогда не останется с точки зрения сдерживания в области стратегических наступательных вооружений", - сказал Путин.

Говоря о том, что для Москвы отказ Вашингтона договариваться по ДСНВ не станет критичным, Путин подчеркнул, что у России все "в этом отношении идет по плану".

"Я уже говорил об этом, и это не секрет: новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и мы развиваем все это активно. Вот то, что я говорил в прежние времена, в прежние годы, - это все развивается. Мы доводим до ума и, думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали", - сказал Путин.

Испытания этого нового оружия идут успешно, отметил он.

"Что касается межконтинентальной составляющей на море, в воздухе, повторяю: новизна, современность, как говорят военные, у нас очень на высоком уровне, мы ее поддерживаем", - сказал Путин.