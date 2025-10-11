Новый потоп нам не грозит, но уровень океана будет расти

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В последнее время тема повышения уровня мирового океана вновь привлекает внимание. Публикуются даже предсказания о сроках потопления целых городов. Наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседовал по этой проблеме с академиком Владимиром Семеновым, директором Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН.

Нас ждет новый потоп?

Корр.: Климат беспокоит всегда и всех. Это понятно, так как от него зависит наша жизнь. В последнее время в печати вдруг появились расчеты, что к сотому году океан из-за потепления климата так увеличится в объеме, что сможет поглотить многие города, в том числе и наш Питер. Это что? У ученых сейчас появились новые возможности дать такие точные данные?

Семенов: Информация, о которой вы говорите, не нова: ей как минимум лет 20. То, что уровень океана поднимается, это вообще не новость. Да, он поднимался и продолжает подниматься. Этому есть основания: температура растет, океан, как любое тело, при потеплении тоже расширяется.

Но сейчас еще большое влияние на его уровень оказывает таяние ледников суши. Таяние морского льда не влияет на изменение уровня океана, потому что, как говорится, по закону Архимеда, он, находясь под водой, ее выталкивал, а если тает, то тот же объем растаявшего льда заполняется морской водой.

А вот с суши лед, ледники, в том числе и наши горные ледники, и большие ледники планеты – Гренландия и Антарктида, особенно Гренландия в настоящее время, влияют, потому что они при потеплении тоже таят. И вроде бы уровень океана растет немного, сейчас 4-5 мм в год, но за десять лет уже пять сантиметров, за сто лет – 50. И скорость изменений будет расти.

Корр.: Почему?

Семенов: При таянии ледников Гренландии, например, возможны такие эффекты, как ускоренное поступление в океан воды с ледников, например, в результате откалывания в океан от ледников суши больших айсбергов. Эти и другие процессы могут привести к тому, что еще быстрее будет расти уровень океана. Поэтому и разброс в оценках поднятия уровня океана к концу века от 40 см до метра, со средним значением где-то 50-60 см.

Корр.: А то, что огромные плавучие айсберги таят, не влияет на повышение уровня океана?

Семенов: Айсберги откалываются от ледников суши, попадают в океан и там рано или позже таят. Эта вода с суши переходит в океан и поднимает его уровень. А таяние морского льда в Арктике, который уже находится в воде и сейчас сокращается стремительно, на уровень океана не влияет. Влияют, повторяю, ледники суши. Сток рек, вызванный дождями, атмосферными осадками, так же не влияет на изменения уровня океана, потому что эти осадки изначально испарились из того же океана и этот цикл испарение - осадки очень быстрый для климата, около недели.

Петербург, конечно, никуда не денется...

Корр.: И все-таки, грозит ли затопление нашим городам, в частности, Петербургу?

Семенов: Уже известно достаточно давно, по результатам первых совместных моделей климата, было понятно, что уровень океана будет расти, но для России на самом деле, по сравнению с другими странами, это не такая большая угроза. Санкт-Петербург, конечно, никуда не денется.

Такое поднятие не будет угрозой для города, у входа в который построили дамбу, отделяющую его от Балтийского моря и предохраняющую город от нагонных наводнений. Да и сам город все-таки не Венеция, он не стоит на сваях или непосредственно на воде. Там запас уровневой приличный, и его надолго хватит. Другое дело, что в Калининградской области пляжи могут сократиться, береговая линия может измениться на сотни метров. В случае, если на полметра поднимется уровень моря, конечно, наступление воды будет заметно, но, опять же, не катастрофично!

… а перед Каспием может встать проблема

Семенов: Можно другой пример привести - изменение уровня Каспийского моря. Он менялся в течение двадцатого столетия на 2,5 метра. Его западное побережье, достаточно густонаселенное, там и наша страна, и Азербайджан, там есть большое прибрежные города - Дербент, Каспийск, Баку, - и тем не менее, мы же не наблюдаем там каких-то катастроф, или как что-то ушло под воду. С восточной стороны моря - тоже довольно большие города Актау (бывший Шевченко), Красноводск, они как были, так и остались, даже при таких колебаниях уровня, на 2,5 м.

И изменялся он не равномерно: с 30-х годов ХХ века до 70-х упал на 2,5 м, затем снова вырос до прежнего уровня к середине 90-х годов, сейчас опять падает, почти на два метра уровень уже опять упал.

Эти изменения уровня Каспийского моря, который, как прогнозируют, может упасть аж на десять и более метров к концу XXI века, вот это должно нас беспокоить. Это действительно серьезная проблема и может стать серьезной катастрофой. Для осетровых рыб - точно катастрофа, потому что Северный Каспий весь исчезнет, там глубины небольшие, пять-десять метров, и как минимум наполовину он просто высохнет, и у нас дельта Волги будет выглядеть совершенно по-другому. Вот эта перспектива нас должна сильно волновать.

Корр.: Новый Арал вместо Каспия тогда будет?

Семенов: Новый Арал не появится, потому что Каспий состоит и из трех частей: южная - глубокая, там глубины больше километра, и естественно, там ничего не случится. Средняя часть тоже достаточно глубокая - сотни метров. Опасность грозит северной части, где глубины порядка десяти метров и меньше.

Корр.: Дно похоже на лыжную гору?

Семенов: Не совсем, как на склон горы. Дно географически разделено на три выделяющихся части. Так вот, Северный Каспий как минимум наполовину при таком сценарии исчезнет.

Что грозит прибрежному населению мира?

Корр.: Больше половины земного населения живет в прибрежной части. Для них это угроза реальна?

Семенов: Изменение уровня мирового океана, конечно, в первую очередь, это проблема для восточного побережья Соединенных Штатов. Там да, действительно, большая проблема, Луизиана, Новый Орлеан. Вот эта вся южная часть заболочена, и находится примерно на уровне моря, и , естественно, такой подъем вызовет существенные изменения ландшафта.

Ну и Юго-Восточная Азия, Сингапур, там, насколько я знаю, аэропорт насыпной, и насыпан он всего лишь на метр выше уровня моря. Соответственно, если уровень поднимется еще на полметра, да еще волны усилятся, то это уже будет проблема для многих государств Юго-Восточной Азии, не говоря про островные государства Тихого и Индийского океанов. Для них подъем на полметра может быть и катастрофой.

И сейчас уже есть прецеденты, когда эвакуируют полностью население с некоторых островов, потому что подъем даже на 20-30 см приводит к тому, что жить там становится невозможно.

Но для России, повторюсь, изменение уровня океана - отнюдь не проблема номер один.

Бойцовский характер зависит от климата

Корр.: Как изменение климата влияет на социальные проблемы и даже на характер человека?

Семенов: На самом деле, вопрос этот очень сложный. Я лично считаю, что сам климат влияет на характер наций, точнее, изменчивость климата, насколько он контрастен, каковы сезонные скачки климата. Например, у нас в России летом может быть 30, а зимой - минус 30. Так что 50, 60 градусов перепада в температуре, безусловно, вырабатывает определенные черты характера. Если сравнить, например, с Испанией, когда там зимой +10, а летом +30, - 20 градусов перепад. Это немножко другое.

С моей точки зрения, то, что русские - такие хорошие солдаты, со здоровым фатализмом и устойчивостью к резким изменениям жизненных обстоятельств, в этом есть в том числе и заслуга вышеописанных особенностей нашего климата и погоды. Точно так же, как и пуштуны, горцы в целом, тоже хорошие воины. У них там особенности горного климата. На высоте 1000 метров - лето, а поднялся еще на два километра - там уже зима. Скачки температуры очень серьезные. Снова контрастность.

И бедуины - вояки известные. У них контраст суточный огромный. Живут в пустыне, влаги мало, воздух нагревается днем до 40-50 градусов, а ночью, наоборот, контрастно низкие температуры. То есть очень сильные суточные скачки - до 30-40 градусов, это тоже, я думаю, влияет на человека, на его характер, стойкость, устойчивость к лишениям и стрессу. Но это, конечно, как сейчас принято говорить, оценочные суждения, научных работ на эту тему я не встречал.

Корр.: Мой собеседник посоветовал обратиться с этим вопросом к Борису Ревичу, доктору медицинских наук, который занимается влиянием изменения климата на здоровье населения, на психику человека. Интервью с ним будет опубликовано позднее.