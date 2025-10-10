Постпред РФ при ООН призвал США прекратить эскалацию с Венесуэлой

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россия осуждает удары США по гражданским судам Венесуэлы, призывает Вашингтон прекратить эскалацию ситуации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"С каждым днем ситуация становится все острее. В считанных километрах от побережья этой страны разворачивается масштабная военная активность США, прямо угрожающая региональному и международному миру и безопасности", - сказал он на заседании СБ ООН.

Он отметил, что Вашингтон с августа начал концентрацию крупных военных сил в южной части Карибского моря. "К берегам Венесуэлы переброшены три эсминца с патрульными противолодочными самолетами, броненосцы и атомная подводная лодка. Общая численность военного контингента превышает 4000 человек", - заявил постпред.

По его словам, "у Венесуэлы есть все основания полагать, что от угроз их северный сосед готов перейти к делу с задействованием своего военно-морского флота".

"Россия решительно осуждает нанесенные по гражданским судам удары как вопиющее нарушение международного права и прав человека", - сказал Небензя на заседании.

"Мы с вами сегодня имеем дело с наглой кампанией оказания политического, военного и психологического давления на правительство независимого государства с единственной целью - смены неугодного США режима", - добавил дипломат.

Постпред подчеркнул, что "от подобных действий до прямой вооруженной агрессии - всего один шаг".

Он отметил, что "Вашингтону необходимо немедленно прекратить эскалацию под надуманными предлогами и не совершить непоправимую ошибку, которой стала бы военная акция против Венесуэлы".

"Она чревата резкой, неконтролируемой деградацией ситуации с серьезной региональной дестабилизацией и подрывом основ мирного существования в Латинской Америке, включая зафиксированное СЕЛАК в 2014 году общее видение региона как зоны мира", - сказал постпред.

"Выражаем полную поддержку и солидарность с народом и правительством Венесуэлы, продолжаем тесное взаимодействие и координацию дальнейших шагов с Каракасом для недопущения вмешательства во внутренние дела страны. Венесуэльцы, как и другие региональные державы, находящиеся под постоянным давлением своего северного соседа, имеют полное право определять свой политический и социально-экономический курс", - заявил Небензя.