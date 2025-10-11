Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА в Волгоградской области

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА в Волгоградской области пострадал мужчина, сообщил глава региона Андрей Бочаров в субботу.

"Отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - приводит слова губернатора телеграм-канал администрации региона.

Бочаров сообщил, что в результате атаки ранения получил мужчина пенсионного возраста.

Кроме того, в результате падения обломков БПЛА в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада выбиты стекла.