Два человека ранены при атаках беспилотников под Белгородом

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе в поселке Октябрьский при атаке беспилотника на частный дом мужчина получил баротравму. Бригада скорой оказала необходимую помощь на месте", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Еще один мирный житель, по информации Гладкова, получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения височной области и шеи от удара FPV-дрона по автомобилю на участке автодороги Ясные Зори - Бочковка. Попутным транспортом в тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Также в селе Лозовое Белгородского района в результате удара FPV-дрона огнем уничтожен частный дом.