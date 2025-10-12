Кровлю административного здания на 1800 кв. м тушат в селе в Дагестане

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Возгорание кровли двухэтажного административного здания, в котором располагаются ряд учреждений, произошло в селе Карата Ахвахского района Дагестана, в настоящее время пожар локализован на площади 1,8 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в воскресенье.

"По системе 112 поступило сообщение, что в селе Карата Ахвахского района по ул. Абдулманапова горит здание прокуратуры. (...) По прибытию пожарного подразделения установлено, что горит кровля двухэтажного здания на площади, предварительно, 1000 кв. м., в котором располагается Социальный фонд России, Россельхозбанк, отдел образования, Росстат, судебный участок, ЗАГС, управление по вопросам миграции", - говорится в сообщении.

В главке МЧС уточнили, что в 06:25 (по Москве) пожар был локализован на площади 1,8 тыс. кв. метров.

В свою очередь МЧС России в своем телеграм-канале сообщает, что административное здание тушат 22 специалиста и шесть единиц техники.