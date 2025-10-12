Министры экономики Таджикистана и РФ обсудили увеличение экспорта в Россию

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - На встрече министра экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизоды с министром экономического развития России Максимом Решетниковым обсуждалось увеличение экспорта таджикских товаров в Россию, сообщает пресс-центр Минэкономразвития республики.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся реализации поручений и указаний, данных в ходе переговоров лидеров государств, в том числе увеличение экспорта таджикских товаров в Россию, особенно сельскохозяйственной, промышленной и текстильной продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внешнеторговый оборот Таджикистана с Россией за 8 месяцев текущего года составил около $1,5 миллиарда, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стороны также обсудили развитие торгово-экономического, промышленного, сельскохозяйственного и инвестиционного сотрудничества и подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер для реализации Дорожной карты по расширению торгово-экономических связей.

"Решетников выразил заинтересованность России в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Таджикистаном, и представил конкретные предложения по увеличению экспорта таджикских товаров в Россию, устранению существующих барьеров, реализации совместных инвестиционных проектов, повышению эффективности механизма зеленого коридора, а также созданию логистического центра", - сообщает пресс-центр.

Стороны договорились на следующей неделе провести видеоконференцию для мониторинга выполнения достигнутых договоренностей.