Женщина погибла в результате атаки ВСУ в Курской области

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Украинский дрон атаковал автомобиль в Рыльском районе Курской области, погибла женщина, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

"Дрон атаковал гражданский автомобиль на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. В машине ехали 4 человека. К огромной скорби, в результате атаки на месте погибла 40-летняя женщина", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в воскресенье.

Остальные пассажиры не пострадали, добавил губернатор.