Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в понедельник в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"00:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт с 17:22 до 19:35 по Москве воскресенья, после чего с обеих сторон Керченского пролива образовались очереди в почти 1 тыс. машин.